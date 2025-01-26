Патриотические акции прошли в Опочке в преддверии годовщины снятия блокады Ленинграда
Патриотические акции прошли в Опочке в преддверии 81-й годовщины снятия блокады Ленинграда. Об этом сообщает газета «Красный маяк».
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Фото: газета «Красный маяк»
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Фото: газета «Красный маяк»
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Фото: газета «Красный маяк»
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Фото: газета «Красный маяк»
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Фото: газета «Красный маяк»
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Фото: газета «Красный маяк»
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Фото: газета «Красный маяк»
Жители Опочки 26 января зажгли десятки свечей, чтобы почтить память погибших в годы Великой Отечественной войны.
Кроме того, в городе организовали интерактивные площадки. На них в этот день прошло несколько акций: «Свеча в окне», «Хлеб той зимы» и «Ленточка Ленинградской Победы».
Также юнармейцы-курсанты провели акцию «Ленточка Ленинградской Победы». Молодые люди раздали местным жителям ленточки, а также хлебные карточки.
Напомним, что 27 января – День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
Патриотические акции прошли в Опочке в преддверии годовщины снятия блокады Ленинграда
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