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Общество

Патриотические акции прошли в Опочке в преддверии годовщины снятия блокады Ленинграда

Патриотические акции прошли в Опочке в преддверии 81-й годовщины снятия блокады Ленинграда. Об этом сообщает газета «Красный маяк».

  • Патриотические акции прошли в Опочке в преддверии годовщины снятия блокады Ленинграда
    Фото: газета «Красный маяк»
  • Патриотические акции прошли в Опочке в преддверии годовщины снятия блокады Ленинграда
    Фото: газета «Красный маяк»
  • Патриотические акции прошли в Опочке в преддверии годовщины снятия блокады Ленинграда
    Фото: газета «Красный маяк»
  • Патриотические акции прошли в Опочке в преддверии годовщины снятия блокады Ленинграда
    Фото: газета «Красный маяк»
  • Патриотические акции прошли в Опочке в преддверии годовщины снятия блокады Ленинграда
    Фото: газета «Красный маяк»
  • Патриотические акции прошли в Опочке в преддверии годовщины снятия блокады Ленинграда
    Фото: газета «Красный маяк»
  • Патриотические акции прошли в Опочке в преддверии годовщины снятия блокады Ленинграда
    Фото: газета «Красный маяк»

Жители Опочки 26 января зажгли десятки свечей, чтобы почтить память погибших в годы Великой Отечественной войны.

Кроме того, в городе организовали интерактивные площадки. На них в этот день прошло несколько акций: «Свеча в окне», «Хлеб той зимы» и «Ленточка Ленинградской Победы».

Также юнармейцы-курсанты провели акцию «Ленточка Ленинградской Победы». Молодые люди раздали местным жителям ленточки, а также хлебные карточки.

Напомним, что 27 января – День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

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