Всё о диспансеризации: что в неё входит, как помогает, кто и где может пройти – объясняют врачи

22:11, 26 января 2025, ПАИ

Как дела с ОРВИ и гриппом? Сколько видов и этапов у диспансеризации и что добавил к этому главврач Псковской городской поликлиники? Какие болезни выявляют чаще всего? На эти и другие актуальные вопросы ответили заведующая отделением профилактики Псковской городской поликлиники Ирина Ксенофонтова и врач-терапевт Псковской городской поликлиники Альбина Ханбабаева в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Как избежали всплеска

– Насколько стабильная ситуация с заболеваемостью ОРВИ и добрался ли до нас грипп?

Альбина Ханбабаева (А. Х.): Пика ещё нет. Отмечают повышения случаев заболеваемости гриппом, но в целом всё относительно стабильно. Возможно, этому способствовала активная прививочная кампания плюс каникулы дали небольшой перерыв в контактах.

– Как прошла прививочная кампания и не поздно ли привиться сейчас?

А. Х.: Поздно, иммунитет формируется от 30 до 45 суток. Для формирования коллективного иммунитета нужно было привиться заранее, поэтому люди начинали активно вакцинироваться с августа-сентября. Вакцинация в прошлом году прошла активно, что и помогло избежать всплеска заболеваний. Мы прививали от гриппа, пневмококка и коронавирусной инфекции. Статистика хорошая, люди настроены позитивнее, чем в предыдущие годы. Думаю, роль сыграла активная рекламная кампания, информирование населения.

Ирина Ксенофонтова (И. К.): И пандемия наглядно показала необходимость специфической иммунной защиты, а это именно вакцинация. Сейчас многие обращаются не только индивидуально – руководитель организации сразу даёт список сотрудников, которых необходимо вакцинировать, и мы организовываем выездную вакцинацию.

Бесплатно и за один день

– Как идёт диспансеризация?

И. К.: Президентский нацпроект, в рамках которого проводится диспансеризация, начался в стране в 2014 году, недавно как раз было 10-летние. Сейчас акцент делается на скрининговые анализы, направленные на онкопатологию и сердечно-сосудистую систему. К сожалению, в нашей стране и Псковской области, в том числе, остаётся очень высокая смертность от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний. В период пандемии диспансеризация фактически была на нуле, в 2023 году охватила около 50 % населения, а в прошлом уже намного больше. К сожалению, очень большой процент онкологии. Но к счастью, болезнь выявляется на ранних стадиях. Благодаря диспансеризации и профилактическим осмотрам очень часто либо обнаруживаем уже имеющиеся хронические заболевания, либо используем возможность предупредить их появление и развитие. Это в основном касается сердечно-сосудистой патологии.

– Когда в нашем регионе абсолютно все будут охвачены диспансеризацией?

А. Х.: Когда все начнут её проходить с 18 лет – регулярно и ежегодно, потому что немало случаев выявления онкологических заболеваний в молодом и активном репродуктивном возрасте. Некоторые онкологические заболевания развиваются стремительно, поэтому недостаточно раз в три–пять лет пройти УЗИ, флюорографию, сдать анализы. Делать это нужно ежегодно.

– Ещё раз напомним, как и где можно её пройти.

И. К.: Пройти ежегодную диспансеризацию за один день может любой гражданин с 18 лет в отделении профилактики Псковской городской поликлиники и это доступно любому жителю Псковской области, а не только Пскова. Для удобства работающих с нового года диспансеризация идёт ежедневно, без выходных. Можно сдать клинические и биохимические анализы крови, пройти маммографию и флюорографию, электрокардиограмму, осмотр гинеколога, цитологическое исследование. По инициативе главного врача Псковской городской поликлиники Максима Борисюка в диспансеризацию введено также ультразвуковое исследование, что в приказ Минздрава не входит. Будут выполняться фактически все виды УЗИ: щитовидной железы, брюшной полости, мочевого пузыря, лимфоузлов, мягких тканей, предстательной железы, малого таза, молочных желез. Всё назначается после консультации врача в зависимости от выявленной патологии. Сейчас главный врач решает вопрос по УЗИ сердца и сосудов, потому что это самая актуальная тема.

– Нужно ли записываться?

И. К.: Лучше всего записаться через наш кол-центр по телефону (8 8112) 29-90-28. Каждый может выбрать для себя удобное время, например, приехать с утра натощак, сразу сдать анализы и не приходить второй раз. Или подобрать удобную дату в зависимости от своего графика.

– Были случаи, когда под видом приглашения мошенники выуживали персональные данные. Что спрашивают настоящие сотрудники медучреждения?

А. Х.: Сотрудники кол-центра у вас вообще ничего не спрашивают, они просто приглашают пройти диспансеризацию. Вся информация, необходимая для записи, у них есть. А чем больше вам задают вопросов, тем сильнее надо задуматься, что за люди вам звонят. Будьте внимательны.

Результаты в два этапа

– Какие анализы берут на первичном этапе, а какие могут потребоваться позже?

И. К.: Есть в диспансеризации понятие первого и второго этапа. В первый входит антропометрия, анкетирование на выявление риска хронических заболеваний, измерение внутриглазного давления, клинический и биохимический анализ крови, электрокардиограмма, колоноскопия, осмотр гинеколога и маммография для женщин старше 40 лет, а для мужчин старше 40 лет – маркер на определение онкологии предстательной железы. Затем пациент идёт на консультацию к терапевту и в зависимости от выявленной патологии его могут направить на второй этап диспансеризации. Это консультации узких специалистов и дополнительные методы диагностики: спирометрия, компьютерная томография, рентген и другие. Если, например, на первом этапе обнаруживается повышенный сахар, то на втором назначается гликированный гемоглобин. При плохом результате человека направляют к эндокринологу и ставят на учёт как пациента с впервые выявленным сахарным диабетом.

– Что показывает диспансеризация: у нас вообще здоровые люди есть?

И. К.: Конечно. Это, как правило, молодые граждане от 18 до 30 лет. После 30 уже бывает какой-то букет хронических заболеваний.

А. Х.: И много случаев высокого холестерина.

– Есть ли особенности диспансеризации пожилых людей?

И. К.: Для людей старше 65 лет в рамках диспансеризации проводим анкетирование по риску остеопороза, поскольку в пожилом возрасте высок процент переломов, особенно шейки бедра, что приводит к инвалидности. Мы сотрудничаем с госпиталем ветеранов, направляем туда пациентов. Там есть дневной стационар, госпитализация, отделение гериатрии, отделение реабилитации. Очень хороший вариант восстановительного лечения.

– Как решается проблема с узкими специалистами?

И. К.: Со специалистами пока ситуация тяжёлая в связи с нехваткой кадров. В поликлинике выделяется отдельное время и специальные номерки, чтобы у людей была возможность попасть к специалисту именно после диспансеризации. Некоторых специалистов, например, кардиолога или эндокринолога, в нашем подразделении просто нет, поэтому сроки ожидания большие. Но стараемся договариваться со специалистами областной больницы, чтобы они выделили часы приёма для диспансерных пациентов. И сразу направляем, когда есть возможность, либо ставим в лист ожидания на общих основаниях.

А. Х.: У нас есть терапевты, которые могут оказать первую помощь, дать определённые рекомендации по препаратам до консультации узкого специалиста, который при необходимости скорректирует терапию. Люди не остаются брошенными.

– Есть ещё углублённая диспансеризация и диспансеризация репродуктивного здоровья.

И. К.: Углублённая диспансеризация была специально разработана на выявление рисков постковидного синдрома и лечение осложнений для перенёсших коронавирусную инфекцию. Назначают её не ранее, чем через три месяца после болезни. У этого вида диспансеризации тоже два этапа, перечень обследования зависит от степени тяжести перенесённого заболевания. При необходимости пациента направляют на второй этап с назначением УЗИ сердца и сосудов, КТ лёгких, консультации пульмонолога.

– Чтобы попасть на углублённую диспансеризацию, человек должен сказать, что болел коронавирусом?

И. К.: Да, при обращении пациент может выразить желание пройти обычную и углублённую диспансеризацию, так как болел коронавирусной инфекцией, особенно если есть жалобы. Медицинский персонал, оформляя пациента на диспансеризацию, сам задаёт вопрос о ковиде и предлагает варианты диспансеризации. Также врач ориентируется по результатам анкетирования.

Ещё существует диспансеризация женского и мужского репродуктивного здоровья. Первой занимается перинатальный центр, а мы проводим диспансеризацию репродуктивного здоровья мужчин до 49 лет. Они также могут обратиться в любую поликлинику к любому врачу-терапевту. Первый этап – это консультация уролога, он также может направить пациента на второй этап, включающий либо спермограмму, либо УЗИ органов малого таза, предстательной железы – в зависимости от патологии. И эта возможность оказалась весьма востребованной. Очень многие мужчины с радостью соглашаются на репродуктивную диспансеризацию и говорят, что очень хотят её пройти.

Для всех и для одного

– А что ещё пользуется спросом?

И. К.: Коллективная диспансеризация по заявкам от руководителей организаций. По таким заранее подаваемым заявкам мы записываем на все виды диспансеризации и женщин, и мужчин. С руководителем обговариваем, кому что нужно, какие есть пожелания, и все идут организованно в определённое время, без пересечения с другими потоками. И с каждым годом количество таких организаций растёт, особенно в рамках первого этапа.

– Как удобнее работать – у себя на месте или когда вас приглашают в компанию?

И. К.: Я люблю больше на выезде, потому что есть возможность спокойно поговорить с человеком. На работе ко мне могут заглядывать другие пациенты, которые не записаны на приём, отвлекать сотрудники. Сложно сосредоточиться на конкретном пациенте. А на выезде можно уделить человеку больше внимания, не отвлекаясь ни на что.

– Как пройти диспансеризацию маломобильным гражданам?

И. К.: На дому, к сожалению, невозможно сделать флюорографию или маммографию, а без них диспансеризацию оформить невозможно. Поэтому надо приехать. Также есть вариант либо сдать клинический анализ крови в рамках просто терапевтического осмотра, либо есть возможность для людей старше 49 пройти её в отделении реабилитации, а тем, кто старше 65, – в отделении гериатрии в рамках дневного стационара. Ещё у нас работает отделение реабилитации на базе городской больницы для людей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, позвоночника, суставов, где также проводят обследования и медикаментозное лечение. Тоже очень удобно и пользуется спросом.

Сознательность на высоте

– Какие заболевания в нашем регионе выявляет диспансеризация?

И. К.: Сейчас на первом месте – повышенный уровень холестерина, более 80 %, и даже у молодых. А высокий холестерин – предвестник сердечно-сосудистых заболеваний, высокий риск инфарктов, инсультов, хронических заболеваний сердца, атеросклероз сосудов. Также много патологий выявляет маммография. Не только рака молочной железы, но и доброкачественных образований, что тоже требует наблюдения. Каждая женщина берётся на контроль, её наблюдает онколог, ей ежегодно делается дополнительное обследование, и это даёт возможность предупредить развитие рака. Много отклонений и воспалений, а также предвестников рака – полипов выявляют гинекологические обследования, и благодаря диспансеризации мы вовремя начинаем устранять проблемы. Большой процент заболеваемости щитовидной железы. Псковская область вообще считается эндемичной зоной, этим страдает, наверное, каждый третий наш житель. Поэтому так важно УЗИ, помогающее выявить узловые образования, поставить человека на учёт и лечить, ведь из заболевания щитовидной железы вытекает нарушение ритма сердца, обменных процессов.

– Люди понимают важность диспансеризации?

И. К.: Я вообще считаю наших граждан очень сознательными, потому что вижу эффект от диспансеризации. Люди приходят не для галочки, не просто так сдать анализы. Большинство, когда им говоришь про курение, про образ жизни, про питание и холестерин, слышит тебя. Пациенты возвращаются через год-два, и у многих положительная динамика. Они работали над собой, сбросили вес, отрегулировали питание, бросили курить, начали заниматься спортом.

И я вижу результат нашей большой, трудоёмкой работы по диспансеризации. Бывает, что не столь важны показатели анализов, как работа с самим человеком, наши усилия настроить его на правильный образ жизни, предупредить развитие или появление хронических заболеваний. И люди тоже видят результат, улучшение здоровья и самочувствия, и говорят: «Спасибо, мы поняли, что диспансеризация не для галочки».

А. Х.: Просто кому-то нужен толчок, чтобы начать не с понедельника, а вот именно сегодня, когда пришёл на диспансеризацию и поговорил с внимательным врачом.