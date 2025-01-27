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Культура

Концерт «Заколдованный мальчик» прошёл в Пскове

Концерт «Заколдованный мальчик» прошёл в Большом концертном зале Псковской областной филармонии. Об этом ПАИ сообщили в Театрально-концертной дирекции региона.

Концерт прошёл в сопровождении губернаторского симфонического оркестра Псковской области.

«Известная сказка Сельмы Лагерлёф приглашает в удивительное путешествие по Швеции XIX века. За время путешествия можно научиться понимать язык птиц и зверей, узнать, что такое настоящие дружба и преданность, и понять, что даже самый маленький человек, если он честен и смел, может совершать большие и добрые дела», – отметили в ТКД.

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