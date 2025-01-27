Выставку о судьбе Ольги Аршакуни откроют в Псковском музее

08:40, 27 января 2025, ПАИ

Выставка «Великая Отечественная война в судьбе человека: архитектор-художник Ольга Константиновна Аршакуни» откроется в Псковском музее-заповеднике сегодня, 27 января. Об этом ПАИ сообщили в учреждении.

Выставку посвятят памяти ленинградского и псковского архитектора-художника, общественного деятеля и создателя мемориального музея-квартиры Юрия Спегальского – Ольги Аршакуни.

Здесь представят оригинальные документы и предметы, принадлежавшие Ольге Аршакуни, из коллекции Псковского музея-заповедника. Кроме того, тут можно будет увидеть цифровые копии документов из собраний музеев-партнёров. Некоторые из экспонатов будут представлены впервые, подчеркнули в учреждении.

Выставка будет работать в фойе второго этажа главного здания Псковского музея-заповедника (Псков, Некрасова, 7). Её можно будет посетить с 28 января по 21 апреля 2025 года.

Напомним, что сегодня в России отмечают День снятия блокады Ленинграда.