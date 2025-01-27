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Общество

В Псковской области создадут современные костюмы и аксессуары в русском стиле

Псковская областная общественная организация «Центр развития кадрового потенциала» получила грант в размере 1 млн 9 тысяч рублей на реализацию проекта «Русский стиль в современной моде».

Напомним, проект вошёл в число победителей первого в этом году грантового конкурса Фонда президентских грантов.

Общая сумма расходов на реализацию проекта превысит 2 млн рублей.

Проект «Русский стиль в современной моде» направлен на сохранение и популяризацию народных традиций среди школьников и студентов посредством организации творческой художественной деятельности молодежи в области дизайна и создания современных костюмов и аксессуаров в русском стиле.

Основными мероприятиями станут лекции, мастер-классы и лекции и творческие встречи с дизайнерами, которые работают в русском стиле. Участники смогут узнать о народных костюмах и головных уборах, технологиях их изготовления, а также о российских и зарубежных брендах, интегрирующих традиции и элементы русского костюма в современную молодежную моду.

Помимо теоретического содержания на мастер-классах школьники и студенты получат возможность совершенствовать свои навыки работы на швейной машине. На занятиях можно будет своими руками сшить свитшот в русском стиле, шопер, создать ободок-венец или брошь. Также предусмотрены лекции и творческие встречи с профессиональными дизайнерами, работающими в русском стиле.

Проект продлится с февраля 2025 года по март 2026 года. Большинство мастер-классов пройдут в школах Пскова.

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