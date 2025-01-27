Стал известен график выплат детских пособий и пенсий в феврале
График выплат детских пособий и пенсий в феврале 2025 года опубликовало отделение Социального Фонда России по Псковской области.
3 февраля:
- единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам;
- пособие на первого ребёнка до трёх лет;
- выплату в связи с рождением (усыновлением) первого ребёнка до трёх лет;
- ежемесячную выплату на ребёнка военнослужащего по линии СФР.
5 февраля:
- ежемесячная выплата из средств материнского капитала.
8 февраля:
- пособие по уходу за ребёнком до 1,5 года работающим родителям.
Выплаты детских пособий проходят в единые даты: в текущем месяце – за предыдущий, то есть в феврале – за январь.
6, 11, 20 февраля:
- псковичам придёт пенсия через кредитные организации.
Отделения почтовой связи доставят пособия и пенсии согласно графику выплат – с 3 по 25 февраля.
По всем возникшим вопросам следует звонить по телефону контакт-центра 8-800-100-00-01.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
27 января 2025
Как часто люди ищут информацию о своих героях в псковском архиве, рассказала Наталья Исакова
26 января 2025
Илианна Петрова приняла участие в заседании координационного совета Минкультуры России