Стал известен график выплат детских пособий и пенсий в феврале

10:31, 27 января 2025, ПАИ

График выплат детских пособий и пенсий в феврале 2025 года опубликовало отделение Социального Фонда России по Псковской области.

3 февраля:

единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам;

пособие на первого ребёнка до трёх лет;

выплату в связи с рождением (усыновлением) первого ребёнка до трёх лет;

ежемесячную выплату на ребёнка военнослужащего по линии СФР.

5 февраля:

ежемесячная выплата из средств материнского капитала.

8 февраля:

пособие по уходу за ребёнком до 1,5 года работающим родителям.

Выплаты детских пособий проходят в единые даты: в текущем месяце – за предыдущий, то есть в феврале – за январь.

6, 11, 20 февраля:

псковичам придёт пенсия через кредитные организации.

Отделения почтовой связи доставят пособия и пенсии согласно графику выплат – с 3 по 25 февраля.

По всем возникшим вопросам следует звонить по телефону контакт-центра 8-800-100-00-01.