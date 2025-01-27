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Общество

Стал известен график выплат детских пособий и пенсий в феврале

График выплат детских пособий и пенсий в феврале 2025 года опубликовало отделение Социального Фонда России по Псковской области.

Фото: ПАИ

3 февраля:

  • единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам;
  • пособие на первого ребёнка до трёх лет;
  • выплату в связи с рождением (усыновлением) первого ребёнка до трёх лет;
  • ежемесячную выплату на ребёнка военнослужащего по линии СФР.

5 февраля:

  • ежемесячная выплата из средств материнского капитала.

8 февраля:

  • пособие по уходу за ребёнком до 1,5 года работающим родителям.

Выплаты детских пособий проходят в единые даты: в текущем месяце – за предыдущий, то есть в феврале – за январь.

6, 11, 20 февраля:

  • псковичам придёт пенсия через кредитные организации.

Отделения почтовой связи доставят пособия и пенсии согласно графику выплат – с 3 по 25 февраля.

По всем возникшим вопросам следует звонить по телефону контакт-центра 8-800-100-00-01.

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