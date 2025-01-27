«Цветной Иван» и солисты Идрицкого ДК выступили с концертом в поддержку бойцов СВО

10:47, 27 января 2025, ПАИ

Ансамбль русской песни «Цветной Иван» и солисты Идрицкого дома культуры выступили с концертом в Шалаховском сельском доме культуры Пустошкинского района, пишет себежская газета «Призыв».



Фото: Шалаховский сельский дом культуры



Фото: Шалаховский сельский дом культуры



Фото: Шалаховский сельский дом культуры



Фото: Шалаховский сельский дом культуры







Концерт был благотворительный, в поддержку земляков, принимающих участие в СВО.

«Красота и открытость, готовность прийти на помощь, отдать последнее тому, кто в этом нуждается – это о русских, это о России. Это относится и к сотрудникам Шалаховского СДК, и к зрителям, и к артистам. Всё получилось так, как надо. Душевные песни, весёлые танцы, громкие аплодисменты», – отметила руководитель Идрицкого дома культуры Анна Фигуркина.

Все вырученные от концерта деньги пойдут на помощь российским бойцам, участвующим в СВО, уточнили в редакции газеты.