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Общество

«Цветной Иван» и солисты Идрицкого ДК выступили с концертом в поддержку бойцов СВО

Ансамбль русской песни «Цветной Иван» и солисты Идрицкого дома культуры выступили с концертом в Шалаховском сельском доме культуры Пустошкинского района, пишет себежская газета «Призыв».

  • Благотворительный концерт в поддержку бойцов СВО
    Фото: Шалаховский сельский дом культуры
  • Благотворительный концерт в поддержку бойцов СВО
    Фото: Шалаховский сельский дом культуры
  • Благотворительный концерт в поддержку бойцов СВО
    Фото: Шалаховский сельский дом культуры
  • Благотворительный концерт в поддержку бойцов СВО
    Фото: Шалаховский сельский дом культуры

Концерт был благотворительный, в поддержку земляков, принимающих участие в СВО.

«Красота и открытость, готовность прийти на помощь, отдать последнее тому, кто в этом нуждается – это о русских, это о России. Это относится и к сотрудникам Шалаховского СДК, и к зрителям, и к артистам. Всё получилось так, как надо. Душевные песни, весёлые танцы, громкие аплодисменты», – отметила руководитель Идрицкого дома культуры Анна Фигуркина.

Все вырученные от концерта деньги пойдут на помощь российским бойцам, участвующим в СВО, уточнили в редакции газеты.

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«Цветной Иван» и солисты Идрицкого ДК выступили с концертом в поддержку бойцов СВО
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