«Цветной Иван» и солисты Идрицкого ДК выступили с концертом в поддержку бойцов СВО
Ансамбль русской песни «Цветной Иван» и солисты Идрицкого дома культуры выступили с концертом в Шалаховском сельском доме культуры Пустошкинского района, пишет себежская газета «Призыв».
-
Фото: Шалаховский сельский дом культуры
-
Фото: Шалаховский сельский дом культуры
-
Фото: Шалаховский сельский дом культуры
-
Фото: Шалаховский сельский дом культуры
Концерт был благотворительный, в поддержку земляков, принимающих участие в СВО.
«Красота и открытость, готовность прийти на помощь, отдать последнее тому, кто в этом нуждается – это о русских, это о России. Это относится и к сотрудникам Шалаховского СДК, и к зрителям, и к артистам. Всё получилось так, как надо. Душевные песни, весёлые танцы, громкие аплодисменты», – отметила руководитель Идрицкого дома культуры Анна Фигуркина.
Все вырученные от концерта деньги пойдут на помощь российским бойцам, участвующим в СВО, уточнили в редакции газеты.
Как часто люди ищут информацию о своих героях в псковском архиве, рассказала Наталья Исакова
Илианна Петрова приняла участие в заседании координационного совета Минкультуры России