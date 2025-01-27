До +5 градусов и небольшой дождь прогнозируют в Псковской области 28 января
Облачная с прояснениями погода ожидается в Псковской области 28 января, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС России со ссылкой на Псковский гидрометцентр.
Ночью будет без существенных осадков, днём в большинстве районов – небольшой дождь.
Будет дуть южный ветер со скоростью 5–10 метров в секунду. Температура по области в течение суток составит от 0 до +5 градусов. Атмосферное давление будет низким.
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