В марте неврологическое отделение Псковской областной больницы переедет на Коммунальную, 23

15:33, 27 января 2025, ПАИ

С марта неврологическое отделение Псковской областной клинической больницы переедет в Псковский городской филиал по адресу: Псков, улица Коммунальная, 23. Два отделения объединят, сообщается на странице областной больницы в соцсети «ВКонтакте».

Такая реорганизация направлена на улучшение качества медицинской помощи, оптимизацию маршрутизации пациентов с заболеваниями нервной системы, а также эффективное использование коечного фонда, пояснили в больнице.

Сейчас на площадях будущего объединенного отделения идёт ремонт: устанавливаются новые батареи, свет, кнопки вызова персонала, розетки, обновляются санузлы.

«Специализированная медицинская помощь пациентам с заболеваниями нервной системы, в том числе в амбулаторных условиях, будет оказываться в полном объеме», – заверил главный врач областной больницы Евгений Панферов.