Опасны ли дрожжи для здоровья, рассказал владелец псковской хлебопекарни

17:22, 27 января 2025, ПАИ

Опасны ли дрожжи для здоровья, рассказал владелец хлебопекарни «С неба хлеб» Язепс Юстс в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 27 января.

«Если организм отталкивает или ты не хочешь, то действительно не нужно это есть. Но нельзя сказать, что дрожжи – это плохо», – отметил гость студии.

По его словам, блюдо теряет полезные свойства, когда в нём идёт целое сочетание таких продуктов, как дрожжи, разрыхлители и усилители вкуса. «Самый лучший рецепт хлеба – это рецепт советского «кирпичика», – заключил Язепс Юстс.

Ранее сообщалось, что хлебные конфеты планируют начать продавать в Пскове.