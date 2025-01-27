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Общество

Хлебные конфеты планируют начать продавать в Пскове

Хлебные конфеты и хлебный суп могут появиться в Пскове, сообщил владелец хлебопекарни «С неба хлеб» Язепс Юстс в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 27 января.

Фото: ПАИ

«Сейчас копим деньги на дробилку, скоро она у нас появится, и тогда сможем делать и хлебные конфеты, и хлебный суп. Это также популярно в Латвии», – отметил гость студии.

На самом деле есть очень много вариантов того, что можно производить из хлеба, подчеркнул Язепс Юстс. «Можно продвигаться по очень разным направлениям, они неисчерпаемы», – заметил владелец хлебопекарни.

Ранее сообщалось, что уникальный хлеб с репкой изготавливает владелец пекарни в Пскове.

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