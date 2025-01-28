61% псковичей помнят размер первой зарплаты

08:40, 28 января 2025, ПАИ

61% псковичей помнят размер первой зарплаты, сообщается в опросе SuperJob.

Женщины чаще мужчин запоминают этот факт (66% против 56%). Среди опрошенных до 35 лет помнят сумму первого заработка 66%, среди псковичей старше 45 лет — 59%.



Обычно первый заработок тратят на предметы гардероба (11%) и продукты (10%). По 7% респондентов рассказали, что потратили деньги на семейные нужды и покупку техники. 6% отдали заработок родителям или второй половине. 5% потратили деньги на подарки родным, 4% — на оплату коммунальных услуг, 3% — на себя.

По 2% рассказали, что первая зарплата ушла на путешествия и накопления. По 1% тратили деньги на обучение, сладости и угощения, покупку телефона и раздачу долгов. Еще 1% респондентов поделились воспоминаниями, как отметили первую получку с друзьями.

