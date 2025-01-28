Дворовые проезды на улице Алтаева отремонтируют в Пскове
Дворовые проезды вдоль домов № 1 и № 9 на улице Алтаева отремонтируют в Пскове, сообщил глава города Борис Елкин в своём Telegram-канале.
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Фото: из Telegram-канала главы Пскова Бориса Елкина
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Фото: из Telegram-канала главы Пскова Бориса Елкина
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Фото: из Telegram-канала главы Пскова Бориса Елкина
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Фото: из Telegram-канала главы Пскова Бориса Елкина
«В этом году приступаем к ремонту дворовых проездов вдоль домов № 1 и № 9 на улице Алтаева. Их состояние уже давно вызывает беспокойство: временные меры в виде латания ям не приносят должного результата, а для выполнения ремонта территорий, принадлежащих собственникам, были необходимы заявки жителей в программу «Формирование комфортной городской среды», – рассказал глава города.
По его словам, благодаря сотрудничеству с управлением городского хозяйства и депутатом по округу заявки были оформлены. «На февральскую сессию Псковской городской Думы выносим вопрос о выделении средств на эти цели. Работы начнутся весной и будут включать в первую очередь обновление асфальтового покрытия, а при технической возможности и создание парковок», – уточнил Борис Елкин.
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