Дворовые проезды на улице Алтаева отремонтируют в Пскове

09:54, 28 января 2025, ПАИ

Дворовые проезды вдоль домов № 1 и № 9 на улице Алтаева отремонтируют в Пскове, сообщил глава города Борис Елкин в своём Telegram-канале.



Фото: из Telegram-канала главы Пскова Бориса Елкина



Фото: из Telegram-канала главы Пскова Бориса Елкина



Фото: из Telegram-канала главы Пскова Бориса Елкина



Фото: из Telegram-канала главы Пскова Бориса Елкина







«В этом году приступаем к ремонту дворовых проездов вдоль домов № 1 и № 9 на улице Алтаева. Их состояние уже давно вызывает беспокойство: временные меры в виде латания ям не приносят должного результата, а для выполнения ремонта территорий, принадлежащих собственникам, были необходимы заявки жителей в программу «Формирование комфортной городской среды», – рассказал глава города.

По его словам, благодаря сотрудничеству с управлением городского хозяйства и депутатом по округу заявки были оформлены. «На февральскую сессию Псковской городской Думы выносим вопрос о выделении средств на эти цели. Работы начнутся весной и будут включать в первую очередь обновление асфальтового покрытия, а при технической возможности и создание парковок», – уточнил Борис Елкин.