Стали известны подробности ночного ДТП на улице Труда в Пскове

11:09, 28 января 2025, ПАИ

Стали известны подробности ночного ДТП на улице Труда в Пскове, сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».

У дома № 67 20-летний водитель автомобиля Audi 100 попытался избежать столкновения с автомобилем LADA Priora под управлением 23-летнего водителя, который при проезде нерегулируемого перекрестка по второстепенной дороге не уступил дорогу транспортному средству, пользующемуся преимуществом. В результате водитель Audi 100 не справился с управлением и врезался в фонарный столб и железные стойки с дорожными знаками.

В результате ДТП пострадал 19-летний пассажир Audi 100, его отвезли в больницу.