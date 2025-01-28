Стали известны подробности ночного ДТП на улице Труда в Пскове
Стали известны подробности ночного ДТП на улице Труда в Пскове, сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».
У дома № 67 20-летний водитель автомобиля Audi 100 попытался избежать столкновения с автомобилем LADA Priora под управлением 23-летнего водителя, который при проезде нерегулируемого перекрестка по второстепенной дороге не уступил дорогу транспортному средству, пользующемуся преимуществом. В результате водитель Audi 100 не справился с управлением и врезался в фонарный столб и железные стойки с дорожными знаками.
В результате ДТП пострадал 19-летний пассажир Audi 100, его отвезли в больницу.
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Водитель автомобиля Audi на огромной скорости врезался в фонарный столб на улице Труда в Пскове
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