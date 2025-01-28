Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

О зверствах нацистов в концлагере Дулаг-150 узнали участники пресс-тура

Место расположения концлагеря Дулаг-150 и мемориал его узникам посетили участники пресс-тура, посвящённого Году защитника Отечества и празднованию 80-летия Победы над немецко-фашистскими захватчиками в Псковской области, сегодня, 28 января, передаёт корреспондент ПАИ.

  • Место расположения концлагеря Дулаг-150 посетили участники пресс-тура, посвящённого Году защитника Отечества и 80-летию Победы
    Фото: ПАИ
  • Место расположения концлагеря Дулаг-150 посетили участники пресс-тура, посвящённого Году защитника Отечества и 80-летию Победы
    Фото: ПАИ
  • Место расположения концлагеря Дулаг-150 посетили участники пресс-тура, посвящённого Году защитника Отечества и 80-летию Победы
    Фото: ПАИ
  • Место расположения концлагеря Дулаг-150 посетили участники пресс-тура, посвящённого Году защитника Отечества и 80-летию Победы
    Фото: ПАИ
  • Место расположения концлагеря Дулаг-150 посетили участники пресс-тура, посвящённого Году защитника Отечества и 80-летию Победы
    Фото: ПАИ
  • Место расположения концлагеря Дулаг-150 посетили участники пресс-тура, посвящённого Году защитника Отечества и 80-летию Победы
    Фото: ПАИ

Таких лагерей под одним и тем же номером было два: один в Старой Руссе, другой в Идрице, рассказал краевед Владимир Спиридонов.

Это место числилось сортировочно-пересыльным центром, из него 5 027 человек были угнаны на работу в страны Европы. Из этих 5 027 человек в Идрицу после войны вернулись только около двух тысяч человек. «Нет ни одного факта, чтобы человек, которого угнали отсюда в Европу, остался там по доброй воле», – подчеркнул краевед.

Этот сортировочно-пересыльный центр очень быстро превратился в концлагерь. Здесь нацисты содержали семьи с малолетними детьми, которых отсюда отправляли в Латвию. Здесь же у заключённых забирали кровь для немецких госпиталей, доводя узников заборами крови до смерти, рассказал Владимир Спиридонов. Также краевед показал место расстрельной ямы, которая располагалась недалеко от здания бывшего концлагеря, и рассказал об этом.

Участники пресс-тура возложили цветы к мемориалу узникам концлагеря Дулаг-150, а также посетили место, где располагалось здание концлагеря, в котором жили матери с детьми.

Ранее сообщалось, что архивные документы о «селекции» узников нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим) опубликовало Министерство обороны РФ. Об ужасах, которые там испытали заключённые, читайте здесь.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












28 января 2025

Торжественная церемония открытия Года защитника Отечества проходит в правительстве Псковской области
28 января 2025

О зверствах нацистов в концлагере Дулаг-150 узнали участники пресс-тура
28 января 2025

Руководство медколледжа провело встречу с представителями управления образования администрации Великих Лук
28 января 2025

14 нелегальных мигрантов выдворили из России псковские приставы
28 января 2025

Ольга Тимофеева станет гостьей программы «Оглавление»
28 января 2025

Отпевание монаха Агапита пройдёт 29 января
28 января 2025

Посвящённый Году защитника Отечества и празднованию 80-летия Победы пресс-тур проходит в Псковской области
28 января 2025

Крышу поликлиники ремонтируют в Красногородске

© 2001-2025 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...