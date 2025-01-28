О зверствах нацистов в концлагере Дулаг-150 узнали участники пресс-тура

13:16, 28 января 2025, ПАИ

Место расположения концлагеря Дулаг-150 и мемориал его узникам посетили участники пресс-тура, посвящённого Году защитника Отечества и празднованию 80-летия Победы над немецко-фашистскими захватчиками в Псковской области, сегодня, 28 января, передаёт корреспондент ПАИ.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ











Таких лагерей под одним и тем же номером было два: один в Старой Руссе, другой в Идрице, рассказал краевед Владимир Спиридонов.

Это место числилось сортировочно-пересыльным центром, из него 5 027 человек были угнаны на работу в страны Европы. Из этих 5 027 человек в Идрицу после войны вернулись только около двух тысяч человек. «Нет ни одного факта, чтобы человек, которого угнали отсюда в Европу, остался там по доброй воле», – подчеркнул краевед.

Этот сортировочно-пересыльный центр очень быстро превратился в концлагерь. Здесь нацисты содержали семьи с малолетними детьми, которых отсюда отправляли в Латвию. Здесь же у заключённых забирали кровь для немецких госпиталей, доводя узников заборами крови до смерти, рассказал Владимир Спиридонов. Также краевед показал место расстрельной ямы, которая располагалась недалеко от здания бывшего концлагеря, и рассказал об этом.

Участники пресс-тура возложили цветы к мемориалу узникам концлагеря Дулаг-150, а также посетили место, где располагалось здание концлагеря, в котором жили матери с детьми.

Ранее сообщалось, что архивные документы о «селекции» узников нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим) опубликовало Министерство обороны РФ. Об ужасах, которые там испытали заключённые, читайте здесь.