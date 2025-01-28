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Монумент «Знамя Победы» посетили участники пресс-тура, посвящённого Году защитника Отечества

Монумент «Знамя Победы», который установлен в память о воинах 150-й Идрицкой стрелковой дивизии, посетили участники пресс-тура, посвящённого Году защитника Отечества и празднованию 80-летия победы над немецко-фашистскими захватчиками в Псковской области сегодня, 28 января, передаёт корреспондент ПАИ.

Фото здесь и далее: ПАИ

Экскурсию по памятным местам проводит краевед Владимир Спиридонов.

Владимир Спиридонов – капитан II ранга в отставке. «В 90-е годы на Камчатке началось сокращение флота, и так как я и ранее сотрудничал с военными СМИ, мне было предложено перейти в редакцию газеты. В течение последних девяти лет службы я работал как корреспондент-организатор, руководитель отдела и руководитель отдела международных связей», – рассказал он.

Монумент «Знамя Победы» необходимо увидеть всем, подчеркнул краевед. «Посмотреть, послушать, увидеть своими глазами, походить по этой земле. Много пишется о Знамени Победы, и не побывать здесь было бы неправильно. Я очень вам благодарен за то, что вы уже проделали такой путь. Надеюсь, что ваша поездка оставит что-то в душе и в сердце для работы», – сказал Владимир Спиридонов.

Памятник героям Победы именно в этом месте был давней мечтой, отметил краевед и рассказал об истории его появления.

«В своё время был объявлен конкурс среди местных жителей, хотели соорудить памятник своими силами, на собственные средства. Но когда идея начала воплощаться в жизнь, мы уже подвели итоги конкурса, и областное руководство обратило на это пристальное внимание. В итоге вышли на Российское военно-историческое общество, был объявлен всероссийский конкурс проектов и был предложен проект», – подчеркнул он.

С появлением памятника здесь побывали тысячи людей. «Только за прошлое лето 2024 года я здесь провёл порядка 40 экскурсий с большими автобусными группами туристов, не считая того, что сюда приезжают семейные люди с частными визитами, делегации из Белоруссии, Поволжья, Москвы. Московский университет прислал сюда большую группу студентов», – заметил Владимир Спиридонов.

Также краевед продемонстрировал участникам пресс-тура третий выпуск памятного альбома «Имя Идрицы на легендарном Знамени Победы».

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