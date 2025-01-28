Воинское захоронение в Идрице посетили участники пресс-тура

14:25, 28 января 2025, ПАИ

Воинское захоронение в Идрице посетили участники пресс-тура, посвящённого Году защитника Отечества и празднованию 80-летия победы над немецко-фашистскими захватчиками в Псковской области, сегодня, 28 января, передаёт корреспондент ПАИ.

«Здесь захоронены погибшие при освобождении Идрицы и умершие от ранений. Также здесь захоронен командир самого первого подразделения партизан на Идрицкой земле Моисеенко», – рассказал краевед Владимир Спиридонов.

Он отметил, что здесь регулярно проводятся перезахоронения останков бойцов, найденных в окрестностях, – каждый год по два – четыре человека.

«Здесь же располагается аллея памятных мемориальных досок бойцам, которые погибли в Чечне, Афганистане и в ходе СВО», – заметил Владимир Спиридонов.

Участники пресс-тура почтили память героев и возложили цветы к монументу.