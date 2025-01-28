Более восьми миллионов рублей взыскали псковские приставы с пьяных водителей

18:03, 28 января 2025, ПАИ

Более 8,4 миллиона рублей взыскали псковские приставы с пьяных водителей за 2024 год, сообщили ПАИ в УФССП России по Псковской области.

Всего за год в ведомство направили судебные акты о взыскании штрафов в отношении 399 псковичей для принудительного исполнения. Речь идет о штрафах за вождение в нетрезвом виде, подчеркнули в управлении.

При этом количество исполнительных производств за нетрезвую езду сократилось на 27 % по сравнению с 2023 годом.

В лидеры за пьяное вождение вошли жители Пскова и Псковского района, Великих Лук и Великолукского района, а также Порховского муниципального округа.