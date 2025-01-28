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Общество

Роспотребнадзор намерен сократить срок возврата денег потребителю за навязанные услуги

Роспотребнадзор намерен сократить срок возврата денег потребителю за навязанные услуги. В ведомстве хотят, чтобы компенсация приходила в течение трёх дней, а не десяти, как сейчас, пишет «Интерфакс» со ссылкой на руководителя Роспотребнадзора Анну Попову.

Проработанные поправки планируют внести в закон «О защите прав потребителей». Поправки будут касаться всех товаров и услуг, включая те, что предоставляют медучреждения, уточнила Анна Попова.

Напомним, что максимальный штраф для юридических лиц на данный момент может достигать 40 тысяч рублей, в то время как средняя стоимость навязанной услуги составляет от 100 до 500 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что законопроект, который будет ужесточать ответственность за несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых и общественных помещений, разрабатывают в Госдуме РФ.

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