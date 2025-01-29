Грибы, пчёлы и маргаритки: тёплый январь не перестаёт удивлять псковичей новыми аномалиями

15:33, 29 января 2025, ПАИ

Январская погода в Псковской области в этом году поражает бесконечными плюсовыми температурами. По этой причине грибной сезон у кого-то начался раньше обычного, на даче уже распустились цветы и даже пчёлы успели проснуться в ульях. Обо всём этом рассказывают псковичи в группе «Грибы Псковской/Рыбалка на Чудском» в социальной сети «ВКонтакте».

«Такой вот январь. Тепло и дождики согнали почти весь снег. Прошлогодние сгнившие боровики расползлись на травке, а подснежники и жимолость собрались цвести», – отметила любительница тихой охоты Анна Пшеницына.



Фото: Анна Пшеницына



Фото: Анна Пшеницына



Фото: Анна Пшеницына



Фото: Анна Пшеницына



Фото: Анна Пшеницына



Фото: Анна Пшеницына



Фото: Анна Пшеницына













«Январь, ты ли это?» – удивляется Натали Галицына.



Фото: Натали Галицына



Фото: Натали Галицына



Фото: Натали Галицына



Фото: Натали Галицына



Фото: Натали Галицына



Фото: Натали Галицына











«А кто-то в сказку про «Двенадцать месяцев» не верил!» – подмечают подписчики сообщества.

Такая же обстановка и в Изборске, там 17 января во дворе одного из домов на пне вишни появился новый урожай зимних опят. «Это они думают, что они зимние. Товарищи, я немного в шоке», – пишет Татьяна Полетаева.



Фото: Татьяна Полетаева



Фото: Татьяна Полетаева



Фото: Татьяна Полетаева





И даже зимой в Псковской области продолжают цвести маргаритки. Их заметили дачники в Себежском и Опочецком районах. Фотографией зимних красавиц поделилась себежанка Нина Шевчик.



Фото: Нина Шевчик



Фото: Нина Шевчик



Фото: Нина Шевчик





А раз распускаются цветы, то появляются и первые пчёлы в Опочецком районе. Обычно они начинают свою активность, когда температура воздуха на улице повышается до +5–10 градусов. При потеплении они вылетают из улья и совершают свой первый облёт, чистятся после зимовки.

Видео: Николай Филиппов