Грибы, пчёлы и маргаритки: тёплый январь не перестаёт удивлять псковичей новыми аномалиями
Январская погода в Псковской области в этом году поражает бесконечными плюсовыми температурами. По этой причине грибной сезон у кого-то начался раньше обычного, на даче уже распустились цветы и даже пчёлы успели проснуться в ульях. Обо всём этом рассказывают псковичи в группе «Грибы Псковской/Рыбалка на Чудском» в социальной сети «ВКонтакте».
«Такой вот январь. Тепло и дождики согнали почти весь снег. Прошлогодние сгнившие боровики расползлись на травке, а подснежники и жимолость собрались цвести», – отметила любительница тихой охоты Анна Пшеницына.
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Фото: Анна Пшеницына
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Фото: Анна Пшеницына
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Фото: Анна Пшеницына
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Фото: Анна Пшеницына
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Фото: Анна Пшеницына
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Фото: Анна Пшеницына
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Фото: Анна Пшеницына
«Январь, ты ли это?» – удивляется Натали Галицына.
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Фото: Натали Галицына
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Фото: Натали Галицына
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Фото: Натали Галицына
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Фото: Натали Галицына
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Фото: Натали Галицына
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Фото: Натали Галицына
«А кто-то в сказку про «Двенадцать месяцев» не верил!» – подмечают подписчики сообщества.
Такая же обстановка и в Изборске, там 17 января во дворе одного из домов на пне вишни появился новый урожай зимних опят. «Это они думают, что они зимние. Товарищи, я немного в шоке», – пишет Татьяна Полетаева.
И даже зимой в Псковской области продолжают цвести маргаритки. Их заметили дачники в Себежском и Опочецком районах. Фотографией зимних красавиц поделилась себежанка Нина Шевчик.
А раз распускаются цветы, то появляются и первые пчёлы в Опочецком районе. Обычно они начинают свою активность, когда температура воздуха на улице повышается до +5–10 градусов. При потеплении они вылетают из улья и совершают свой первый облёт, чистятся после зимовки.
Видео: Николай Филиппов
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Грибы, пчёлы и маргаритки: тёплый январь не перестаёт удивлять псковичей новыми аномалиями
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