Нарушения в оснащении медкабинетов общеобразовательных и дошкольных учреждений выявили в Великих Луках

22:53, 28 января 2025, ПАИ

Прокуратура Великих Лук в ходе проведения проверки в сфере защиты прав несовершеннолетних выявила нарушения при организации медпомощи во всех общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждениях. Об этом ПАИ сообщили в районной прокуратуре.

Установлено, что медкабинеты в общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждениях в нарушение требований закона оснащены в недостаточном количестве.

В медицинских кабинетах отсутствуют тонометры с возрастными манжетами, кистевые динамометры, плантографы, в травматологической укладке нет стерильных бинтов и салфеток, лейкопластырей. Кроме того, имеются комплекты воздуховодов для искусственного дыхания «рот в рот», аппарат искусственной вентиляции лёгких Амбу (мешок Амбу) и желудочные зонды разных размеров с истекшим сроком хранения.

По результатам проверки прокуратура обязала устранить допущенные нарушения.