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Общество

Мошенники взломали Ozon и массово рассылают пользователям скам

Мошенники взломали Ozon и массово рассылают пользователям информацию о фейковых розыгрышах, сообщает RT.

Фото: RT

Пользователям с аккаунта маркетплейса в соцсети «ВКонтакте» массово рассылают сообщения от имени официального паблика и обещают большие выигрыши в честь «‎годовщины Ozon».

При этом, чтобы принять участие в «розыгрыше», пользователей просят оплатить «пошлину». В случае оплаты пользователь рискует потерять все деньги со счета карты.

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Мошенники взломали Ozon и массово рассылают пользователям скам

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