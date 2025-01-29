Мошенники взломали Ozon и массово рассылают пользователям скам

09:43, 29 января 2025, ПАИ

Мошенники взломали Ozon и массово рассылают пользователям информацию о фейковых розыгрышах, сообщает RT.

Пользователям с аккаунта маркетплейса в соцсети «ВКонтакте» массово рассылают сообщения от имени официального паблика и обещают большие выигрыши в честь «‎годовщины Ozon».

При этом, чтобы принять участие в «розыгрыше», пользователей просят оплатить «пошлину». В случае оплаты пользователь рискует потерять все деньги со счета карты.