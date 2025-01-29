Более 2,5 млн рублей лишились псковичи из-за телефонных мошенников

12:01, 29 января 2025, ПАИ

Более 2,5 млн рублей выманили телефонные мошенники у нескольких жителей Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального УМВД России.

По версии следствия, нескольким жителям Пскова, Великих Лук и Острова звонили неизвестные и представлялись правоохранителями, сотрудниками банков и других организаций. Под предлогами якобы предотвращения попыток оформления кредитов на собеседников и необходимости перевода денег на «безопасные счета», а также предоставления им дополнительного заработка в интернете злоумышленники завладели сбережениями граждан. Кроме того, незнакомцы ввели в заблуждение и отдельных пользователей при осуществлении ими операций купли-продажи товаров на интернет-сайтах.

Потерпевшие обратились за помощью в полицию. Все обстоятельства произошедшего выясняют в рамках возбужденных уголовных дел, уточнили в пресс-службе.