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Команда Псковской области стала серебряным призёром чемпионата России по стрельбе из лука

Мужская команда Псковской области стала серебряным призёром чемпионата России по стрельбе из лука, который проходит в Орле, передаёт корреспондент ПАИ.

В соревнованиях участвовали 16 команд. В составе коллектива из Псковской области Илья Силаев, Владимир Фазанов и Сергей Кузнецов. Великолучане завершили квалификацию на пятом месте. Преодолев две стадии, они вышли в полуфинал, где обыграли команду Бурятии – 232:229.

В финальной встрече, которая прошла против команды Чувашии, великолукские лучники уступили – 226:229 и заняли второе место.

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