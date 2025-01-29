Запрет рекламы услуг тарологов поддержали более 70% псковичей

14:35, 29 января 2025, ПАИ

71 % опрошенных псковичей поддержали законопроект о запрете рекламы услуг тарологов и гадалок в России, следует из данных опроса сервиса SuperJob.

Из них 53 % хотели бы полного запрета на такого рода рекламу, а оставшиеся 18 % высказались, что запрет должен касаться не только рекламы таких людей, но и их деятельности. Ещё 15 % респондентов затруднились с ответом, а 14 % выступили против инициативы.

Мужская часть опрошенных чаще негативно настроена к коммерческим практикам тарологов, чем женщины: 75 % и 67 % соответственно. Среди псковичей от 35 до 44 лет сторонников законопроекта больше, чем среди тех, кто моложе или старше. Также 76 % людей, чей доход выходит за рамки ста тысяч рублей в месяц, полностью поддержали запрет рекламы подобных услуг, а люди с меньшим заработком высказывались об этом несколько реже.

Напомним, что законопроект о запрете рекламы услуг тарологов 23 января внёс заместитель главы комитета Госдумы РФ по информполитике Андрей Свинцов. «Услуги «таролога» относятся к категории вымыслов», – отметил депутат в пояснительной записке.