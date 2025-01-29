Меры поддержки медиков, детей-сирот и несовершеннолетних рассмотрел соцкомитет Псковского областного Собрания

14:02, 29 января 2025, ПАИ

Комитет по труду и социальной политике Псковского областного Собрания депутатов под председательством вице-спикера Игоря Дитриха рассмотрел профильные законопроекты январской сессии. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Собрания.

Законопроект, направленный на поддержку впервые устроившихся в учреждения региона медицинских работников, депутатам представила председатель комитета по здравоохранению Марина Гаращенко. Нововведение связано с изменением возрастного критерия для получения денежной выплаты. Согласно действующему законодательству, мера социальной поддержки распространяется на врачей до 50 лет и фельдшеров до 45 лет. Губернатор Михаил Ведерников предложил увеличить возрастной порог на пять лет – до 55 и 50 лет соответственно. Кроме того, увеличивается размер выплаты для врачей и фельдшеров скорой помощи – 100 тысяч рублей предложено выплачивать не единовременно, как сейчас, а трижды в первые три года работы.

Депутаты рекомендовали принять законопроект в двух чтениях, но сформулировать положения законопроекта более чётко, чтобы у медицинских работников не возникало вопросов к трактовке правовой нормы. Разработчики законопроекта согласились с замечанием.

Далее члены комитета рассмотрели законопроект, который существенно расширяет контрольные полномочия исполнительного органа в сфере туризма. Федеральный законодатель обязал регионы осуществлять надзор за деятельностью, связанной с использованием горнолыжных трасс, пляжей и средств размещения, а также за деятельностью гидов и экскурсоводов.

Заместитель председателя правительственного комитета по туризму Елена Климова озвучила конкретные цифры объектов предстоящих проверок на территории области. Это 257 гостиниц, 30 пляжей, один горнолыжный склон. Кроме того, будет осуществляться контроль за деятельностью гидов и экскурсоводов, которые с 1 марта 2025 года могут оказывать туристические услуги только при наличии соответствующей аттестации. На данный момент, по словам специалиста, в регионе 169 аттестованных экскурсоводов и 790 гидов, которые ещё не прошли аттестацию.

Заместитель председателя парламентского комитета Елена Даньшова поинтересовалась, как нововведение отразится на рынке туристических услуг и не приведёт ли это к оттоку экскурсоводов. По мнению докладчика, требование об обязательной аттестации позволит повысить качество работы гидов и достоверность информации. Представитель исполнительного органа отметила, что для удобства экскурсоводов комитет готов проводить выездные аттестации, если такие заявки будут поступать. Депутаты поддержали законопроект.

Одобрение членов комитета по труду и социальной политике получила законодательная инициатива областной прокуратуры, направленная на предупреждение и профилактику преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Законопроект предлагает наделить комиссии по делам несовершеннолетних полномочиями по выявлению семей, в которых несовершеннолетние проживают с лицами, имеющими судимость за совершение особо тяжких преступлений против жизни, здоровья и половой неприкосновенности детей и подростков.

Согласившись с предложенной концепцией, вице-спикер Игорь Дитрих обратил внимание на этические особенности реализации этой нормы и необходимость соблюдения конфиденциальности.

Присутствующая на заседании комитета первый вице-губернатор Вера Емельянова заверила, что этот вопрос будет чётко отработан. «Безусловно, принятие закона потребует разработки подзаконных актов, чтобы профилактика была эффективной. Это очень тонкое звено, мы должны обеспечить полную безопасность ребёнка в таких семьях, должны дать инструменты влияния учреждениям образования и социальным органам», – подчеркнула первый заместитель губернатора.

Елена Даньшова подтвердила заинтересованность школ в принятии данного закона. «Мы тоже работаем с семьями и зачастую не сразу получаем информацию о том, что из мест лишения свободы возвращается такой член семьи», – отметила директор великолукской школы № 12. Депутаты поддержали законопроект.

В завершение члены комитета рассмотрели проект закона, расширяющий возможности получения детьми-сиротами единовременной региональной выплаты для приобретения жилого помещения. Председатель комитета по социальной защите Ольга Евстигнеева напомнила историю вопроса – эта мера ранее уже реализовывалась в Псковской области, но из-за введения федерального жилищного сертификата была приостановлена.

«Дело в том, что в федеральном законе очень жёсткие критерии по стажу работы и уровню зарплаты заявителя. Мы эти ограничения тоже предусмотрели, но сделали их немного мягче, а также дополнительную категорию – мамочек, которые находятся в декретном отпуске», – пояснила специалист, отметив, что правом на получение денежной выплаты также смогут воспользоваться дети-сироты, уже имеющие на руках судебное решение на предоставление жилья. Депутаты рекомендовали принять законопроект в двух чтениях.