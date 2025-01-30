Печь пшеничные колобки советует сегодня народный календарь
Память преподобного Антония Черноезерского, который жил в XVI веке, отмечают сегодня, 30 января, сообщает calend.ru.
Антоний основал монастырь в Новгородской области. Его мощи были захоронены в храме, от которого сейчас сохранился лишь фундамент.
На Руси день Антона-перезимника называли ещё днём Антонины-половины. И то и другое означало, что половина зимы позади. Правда, тёплой погоде на Антония верить не советовали.
В этот день было принято печь толокняные колобки, символизирующие солнце. Для этого толокно смешивали с пшеничной мукой, добавляли соль, сливочное масло и яйца. Всё это смешивали с молоком и, замесив тесто, лепили из него небольшие булочки.
Также на Антона-перезимника следовало отваживать порчу. Для этого поперек тропинки, которая вела во двор, проводили черту острым серпом. Считалось, что таким образом можно «отсечь» порчу.
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