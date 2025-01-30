С 1 марта у всех экскурсоводов в Псковской области должна быть лицензия

13:31, 30 января 2025, ПАИ

Закон «О туристской деятельности в Псковской области» актуализирован в соответствии с действующим федеральным законодательством. Необходимые изменения в региональный нормативный правовой акт депутаты Псковского областного Собрания внесли на январской сессии, сообщили ПАИ в пресс-службе Собрания.

Одна из поправок связана с введением требования об обязательной аттестации экскурсоводов и гидов-переводчиков – после 1 марта 2025 года для осуществления деятельности, связанной с оказанием экскурсионных услуг, необходимо подтверждение уровня квалификации. В связи с этим в рамках осуществления регионального государственного контроля будут проводиться контрольно-надзорные мероприятия и действия, которые ранее не проводились.

Напомним, ранее срок обязательной аттестации экскурсоводов и гидов-переводчиков был перенесен с 1 июля 2024 года на 1 марта 2025 года. При этом с 1 января размер госпошлины для аттестации экскурсоводов вырос до 2 тысяч рублей. Прием заявлений с документами на прохождение аттестации в комитете по туризму Псковской области ведётся с 16:00 до 18:00 (в рабочие дни). Также заявления и документы на прохождение аттестации можно подать через «Госуслуги».

Кроме того, в законе отражены ещё два новых направления регионального государственного контроля в сфере туризма: за деятельностью, связанной с использованием горнолыжных трасс и пляжей, а также в отношении деятельности, связанной с использованием средств размещения. Эти полномочия предусматривают проведение профилактических и контрольных мероприятий, в том числе составление актов по результатам проведения внеплановых контрольных мероприятий, вынесение предостережений и предписаний о нарушениях обязательных требований.