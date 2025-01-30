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Общество

Возраст медработников – получателей выплат в Псковской области повысили до 50 и 55 лет

Возрастной порог, установленный для денежной выплаты при первом трудоустройстве медработников в учреждения здравоохранения на территории региона, повышен на 5 лет. Инициативу губернатора Михаила Ведерникова единогласно поддержали депутаты Псковского областного Собрания на сессии 30 января, сообщили ПАИ в пресс-службе парламента.

Фото: ПсковГУ

До изменения критериев мера социальной поддержки распространялась на врачей до 50 лет, порог для специалистов со средним медицинским образованием составлял 45 лет. Теперь возраст получателей выплат поднят до 55 и 50 лет соответственно. Кроме того, установлен новый порядок выплаты для впервые устроившихся в скорую медицинскую помощь фельдшеров – 100 тысяч рублей будет выделено не однократно, как сейчас, а ежегодно в течение трёх лет работы.

Денежная выплата за первый год работы предоставляется медицинскому работнику по истечении двенадцати месяцев со дня его трудоустройства, за второй и третий годы работы – по истечении каждого года работы.

В этом году меры социальной поддержки медикам будут предоставляться за счёт средств областного бюджета, предусмотренных на реализацию государственной программы «Развитие здравоохранения». В 2026 году, по предварительным расчётам, на эти цели потребуется 8 млн рублей, в 2027 году – 12 млн рублей.

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