Возраст медработников – получателей выплат в Псковской области повысили до 50 и 55 лет

13:36, 30 января 2025, ПАИ

Возрастной порог, установленный для денежной выплаты при первом трудоустройстве медработников в учреждения здравоохранения на территории региона, повышен на 5 лет. Инициативу губернатора Михаила Ведерникова единогласно поддержали депутаты Псковского областного Собрания на сессии 30 января, сообщили ПАИ в пресс-службе парламента.

До изменения критериев мера социальной поддержки распространялась на врачей до 50 лет, порог для специалистов со средним медицинским образованием составлял 45 лет. Теперь возраст получателей выплат поднят до 55 и 50 лет соответственно. Кроме того, установлен новый порядок выплаты для впервые устроившихся в скорую медицинскую помощь фельдшеров – 100 тысяч рублей будет выделено не однократно, как сейчас, а ежегодно в течение трёх лет работы.

Денежная выплата за первый год работы предоставляется медицинскому работнику по истечении двенадцати месяцев со дня его трудоустройства, за второй и третий годы работы – по истечении каждого года работы.

В этом году меры социальной поддержки медикам будут предоставляться за счёт средств областного бюджета, предусмотренных на реализацию государственной программы «Развитие здравоохранения». В 2026 году, по предварительным расчётам, на эти цели потребуется 8 млн рублей, в 2027 году – 12 млн рублей.