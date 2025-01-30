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Общество

В Псковской области на 4,5% проиндексируют выплаты героям и их родственникам

Индексация региональных денежных выплат, предоставляемых Героям РФ и Советского Союза либо членам семей в случае их гибели или смерти, будет произведена с 1 января 2025 года. Соответствующее уточнение внесено в закон «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих в Псковской области», сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского областного Собрания.

Размер индексации – 4,5%. До повышения ежемесячная денежная выплата составляла 10 тысяч рублей. Выплату получает 51 человек, включая родственников погибших героев.

Напомним, при принятии бюджета Псковской области на 2025 год на проведение индексации региональных пособий и компенсационных выплат было выделено 100 млн рублей. Индексация распространяется на материальные меры социальной поддержки граждан, предусмотренные пятнадцатью областными законами.

Получатели выплат – инвалиды вследствие военной травмы, в том числе участники специальной военной операции, родители и супруги погибших военнослужащих, ветераны труда и бывшие сельские специалисты, труженики тыла, реабилитированные лица, многодетные семьи, дети-сироты, приёмные родители и опекуны, работники образования, медики, спортивные тренеры.

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