В Псковской области расширили полномочия комиссий по делам несовершеннолетних
Перечень полномочий муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав дополнен новым пунктом, касающимся предупреждения и профилактики преступлений против половой неприкосновенности. Изменения в законодательство, инициированные областной прокуратурой, внесли депутаты Псковского областного Собрания на 41-й сессии сегодня, 30 января, сообщили ПАИ в пресс-службе Собрания.
Законом установлено, что комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с другими органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в пределах своей компетенции выявляют семьи, в которых несовершеннолетние проживают с лицами, имеющими судимость за совершение особо тяжких преступлений против жизни, здоровья, половой свободы личности либо за совершение преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних.
В нескольких субъектах России комиссии по делам несовершеннолетних уже наделены такими полномочиями.
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