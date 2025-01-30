Какие документы времён Великой Отечественной войны хранятся в Госархиве Псковской области, рассказала Наталья Исакова

15:58, 30 января 2025, ПАИ

Какие документы времён Великой Отечественной войны хранятся в Государственном архиве Псковской области, рассказала его руководитель Наталья Исакова в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Все документы Великой Отечественной войны являются уникальными. Это был очень сложный период, и всю войну в нашем регионе можно разделить на три периода. Первый – это самое начало войны, до того, как наша территория была занята», – отметила Наталья Исакова.

Из этого периода сохранилось несколько десятков документов, подчеркнула она. «Это было сложное время, и многое не сохранилось. Те решения властей, которые принимались на местах, в частности, по мобилизации, противовоздушной обороне, снабжению населения, охране порядка – это действительно уникальные документы для этого периода», – подчеркнула директор регионального госархива.

Следующий этап, документы которого хранятся в учреждении, – время оккупации Псковской области. «Это так называемые трофейные документы немецких оккупационных властей. На территории региона была сеть учреждений – это были городские, полицейские управления и военные учреждения. После войны эти документы были обнаружены, и сейчас они находятся на хранении в Государственном архиве Псковской области», – пояснила Наталья Исакова.

Этот комплекс документов является очень важным для граждан, потому что именно в них сохранились так называемые списки жителей, уточнила она.

«Это очень ценный источник. В своё время по этим документам мы выдавали большое количество справок для подтверждения факта проживания на оккупированной территории и присвоения особого статуса для предоставления льгот», – объяснила Наталья Исакова.

Ещё одни документы связаны с периодом после оккупации и восстановлением региона. «Прежде всего это документы, связанные с организацией деятельности органов государственной власти. А мы знаем, что 22 и 23 августа в 1944 году были образованы Великолукская и Псковская области. Конечно, это большой комплекс документов как раз таки об организации административно-территориального деления, системы управления районов на территории», – обратила внимание руководитель регионального архива.

Кроме того, в этот период на территории области работали комиссии по расследованию злодеяний. «Они составляли большой комплекс документов, комиссий, которые учитывали ущерб, нанесённый населению, учреждениям культуры, промышленности, всем организациям, и те преступления, которые были совершены на территории нашего региона нацистами и их пособниками», – заключила Наталья Исакова.