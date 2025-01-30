Докладную записку секретаря райкома о 9 Мая обнаружили сотрудники псковского архива

16:11, 30 января 2025, ПАИ

Докладную записку секретаря райкома о 9 Мая обнаружили сотрудники Государственного архива Псковской области, рассказала директор учреждения Наталья Исакова в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Мы привыкли к параду в честь 9 Мая. А в то время у нас проводили митинги, они были по большей части стихийными», – отметила Наталья Исакова.

В архиве хранятся фотографии с митинга, который прошёл в Пскове 9 Мая, уточнила она.

«Подобные митинги проходили во всех сельсоветах и в районах тоже. И вот буквально недавно мы нашли как раз таки такую докладную записку секретаря Псковского райкома Акатова, где он описывает, как проходило 9 Мая в Псковском районе и как жители участвовали в митинге, который проходил в Пскове», – подчеркнула Наталья Исакова.