Докладную записку секретаря райкома о 9 Мая обнаружили сотрудники псковского архива
Докладную записку секретаря райкома о 9 Мая обнаружили сотрудники Государственного архива Псковской области, рассказала директор учреждения Наталья Исакова в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.
«Мы привыкли к параду в честь 9 Мая. А в то время у нас проводили митинги, они были по большей части стихийными», – отметила Наталья Исакова.
В архиве хранятся фотографии с митинга, который прошёл в Пскове 9 Мая, уточнила она.
«Подобные митинги проходили во всех сельсоветах и в районах тоже. И вот буквально недавно мы нашли как раз таки такую докладную записку секретаря Псковского райкома Акатова, где он описывает, как проходило 9 Мая в Псковском районе и как жители участвовали в митинге, который проходил в Пскове», – подчеркнула Наталья Исакова.
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