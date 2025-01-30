Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Откуда в псковском архиве появляются новые документы о Великой Отечественной войне, уточнила Наталья Исакова

Откуда в Государственном архиве Псковской области появляются новые документы о Великой Отечественной войне, рассказала его руководитель Наталья Исакова в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Наталья Исакова. Фото: ПАИ

«Одним из источников информации для нас становятся отделения нашего Социального фонда. У них есть документы, связанные с пенсиями участников Великой Отечественной войны. Они, естественно, подтверждали свой статус. И у нас в связи с этим есть большой комплекс документов», – отметила Наталья Исакова.

Псковская область была одним из первых регионов, где архив стал принимать документы из Соцфонда, уточнила она. «И потом, когда уже было принято решение по всей России, многие опирались на наш опыт», – пояснила Наталья Исакова.

Кроме того, документы, связанные с Великой Отечественной войной, в архив приносят местные жители, добавила она. «Буквально в том году к нам поступили документы руководителя одного из партизанских отрядов Майорова – дневники и фотографии. Это, действительно, уникальный комплекс документов. Их нам передал сын, который бережно хранил их дома и решил, что они должны быть у нас», – заключила Наталья Исакова.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












30 января 2025

Бланк акции «Губернаторский дневник» выйдет 19 февраля
30 января 2025

Псковичам напоминают о необходимости соблюдения правил безопасности при пользовании газом в быту
30 января 2025

Псковские волонтёры передали в госпиталь табуреты для военнослужащих
30 января 2025

Откуда в псковском архиве появляются новые документы о Великой Отечественной войне, уточнила Наталья Исакова
30 января 2025

Самые подешевевшие продукты назвали в Псковской области
30 января 2025

Около 70 тонн молочной продукции из Франции не пропустили в Россию через Псковскую область
30 января 2025

Какие документы времён Великой Отечественной войны хранятся в Госархиве Псковской области, рассказала Наталья Исакова
30 января 2025

В Госдуме высказались по поводу установки камер в такси

© 2001-2025 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...