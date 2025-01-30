Откуда в псковском архиве появляются новые документы о Великой Отечественной войне, уточнила Наталья Исакова

16:21, 30 января 2025, ПАИ

Откуда в Государственном архиве Псковской области появляются новые документы о Великой Отечественной войне, рассказала его руководитель Наталья Исакова в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Одним из источников информации для нас становятся отделения нашего Социального фонда. У них есть документы, связанные с пенсиями участников Великой Отечественной войны. Они, естественно, подтверждали свой статус. И у нас в связи с этим есть большой комплекс документов», – отметила Наталья Исакова.

Псковская область была одним из первых регионов, где архив стал принимать документы из Соцфонда, уточнила она. «И потом, когда уже было принято решение по всей России, многие опирались на наш опыт», – пояснила Наталья Исакова.

Кроме того, документы, связанные с Великой Отечественной войной, в архив приносят местные жители, добавила она. «Буквально в том году к нам поступили документы руководителя одного из партизанских отрядов Майорова – дневники и фотографии. Это, действительно, уникальный комплекс документов. Их нам передал сын, который бережно хранил их дома и решил, что они должны быть у нас», – заключила Наталья Исакова.