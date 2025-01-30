Где найти информацию о родственнике – участнике Великой Отечественной войны, объяснили псковичам

16:33, 30 января 2025, ПАИ

Где найти информацию о своём родственнике – участнике Великой Отечественной войны, рассказала директор Государственного архива Псковской области Наталья Исакова в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Если вопрос касается участников Великой Отечественной войны, то здесь я, конечно, рекомендую начать с портала «Память народа». Миллионы документов размещены в цифровом виде, есть прекрасная поисковая система. Вот поэтому прежде всего следует начать с поиска там», – отметила Наталья Исакова.

Кроме того, информацию можно найти с помощью обращения в военкомат, уточнила она. «В частности, в нашем Псковском областном военкомате хранятся документы периода Великой Отечественной войны о призыве и демобилизации. Там есть дела офицерского состава и картотеки. В некоторых субъектах России есть практика, что документы из военкомата передаются в архивы», – обратила внимание Наталья Исакова.

При этом следует обращаться в архив и военкомат тех субъектов, откуда был призван или в котором проживал участник войны, подчеркнула она.

«Когда ты ищешь документы об истории своей семьи, надо обращаться по территориальному принципу. То есть если они проживали на территории Алтайского края, значит, надо обращаться в архив Алтайского края», – пояснила Наталья Исакова.

В том числе, когда проводится исследование, стоит проанализировать семейный архив, уточнила она.

«Нужно по максимуму опросить родственников, уточнить фамилию, имя, отчество, по возможности, где проживали, дату рождения, чтобы было, от чего оттолкнуться. Нужно собрать максимум информации», – сказала Наталья Исакова.

Кроме прочего, можно сделать соответствующий запрос в архив, заключила гостья эфира.