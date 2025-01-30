Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Где найти информацию о родственнике – участнике Великой Отечественной войны, объяснили псковичам

Где найти информацию о своём родственнике – участнике Великой Отечественной войны, рассказала директор Государственного архива Псковской области Наталья Исакова в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Наталья Исакова. Фото: ПАИ

«Если вопрос касается участников Великой Отечественной войны, то здесь я, конечно, рекомендую начать с портала «Память народа». Миллионы документов размещены в цифровом виде, есть прекрасная поисковая система. Вот поэтому прежде всего следует начать с поиска там», – отметила Наталья Исакова.

Кроме того, информацию можно найти с помощью обращения в военкомат, уточнила она. «В частности, в нашем Псковском областном военкомате хранятся документы периода Великой Отечественной войны о призыве и демобилизации. Там есть дела офицерского состава и картотеки. В некоторых субъектах России есть практика, что документы из военкомата передаются в архивы», – обратила внимание Наталья Исакова.

При этом следует обращаться в архив и военкомат тех субъектов, откуда был призван или в котором проживал участник войны, подчеркнула она.

«Когда ты ищешь документы об истории своей семьи, надо обращаться по территориальному принципу. То есть если они проживали на территории Алтайского края, значит, надо обращаться в архив Алтайского края», – пояснила Наталья Исакова.

В том числе, когда проводится исследование, стоит проанализировать семейный архив, уточнила она.

«Нужно по максимуму опросить родственников, уточнить фамилию, имя, отчество, по возможности, где проживали, дату рождения, чтобы было, от чего оттолкнуться. Нужно собрать максимум информации», – сказала Наталья Исакова.

Кроме прочего, можно сделать соответствующий запрос в архив, заключила гостья эфира.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












30 января 2025

Бланк акции «Губернаторский дневник» выйдет 19 февраля
30 января 2025

Псковичам напоминают о необходимости соблюдения правил безопасности при пользовании газом в быту
30 января 2025

Псковские волонтёры передали в госпиталь табуреты для военнослужащих
30 января 2025

Откуда в псковском архиве появляются новые документы о Великой Отечественной войне, уточнила Наталья Исакова
30 января 2025

Самые подешевевшие продукты назвали в Псковской области
30 января 2025

Около 70 тонн молочной продукции из Франции не пропустили в Россию через Псковскую область
30 января 2025

Какие документы времён Великой Отечественной войны хранятся в Госархиве Псковской области, рассказала Наталья Исакова
30 января 2025

В Госдуме высказались по поводу установки камер в такси

© 2001-2025 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...