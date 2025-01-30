Большое количество запросов поступает в преддверии 9 Мая в Госархив Псковской области

16:37, 30 января 2025, ПАИ

Большое количество запросов поступает в преддверии 9 Мая в Государственный архив Псковской области, сообщила директор учреждения Наталья Исакова в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«В юбилейные годы и во время приближения 9 Мая – пик таких запросов поступает. Прежде всего ищут пропавших без вести. Очень много запросов, которые связаны с поиском захоронений. Вот здесь я тоже заострила бы внимание, что на сайте «Память народа» есть сведения о захоронениях участников войны. Кроме того, есть и региональные ресурсы. В них имеются списки людей, которые значатся на мемориальных плитах. По захоронениям всегда традиционно много запросов», – отметила Наталья Исакова.

Кроме того, в архив обращаются поисковые отряды, уточнила она. «Например, когда ищут родственников участника Великой Отечественной войны. Здесь мы оказываем всяческую помощь и смотрим всевозможные документы», – заверила руководитель псковского госархива.