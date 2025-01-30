Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Главного бухгалтера псковских приставов будут судить за присвоение 646 тысяч рублей

Бывший главный бухгалтер УФССП России по Псковской области предстанет перед судом за присвоение 646 тысяч рублей. Об этом ПАИ сообщили в СУ СК РФ по Псковской области.

Женщина обвиняется в совершении 12 преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения). Уголовные дела о совершенных преступлениях были возбуждены по материалам регионального управления ФСБ России и ОСБ УФССП России по Псковской области.

По версии следствия, с сентября 2023 по май 2024 года обвиняемая, занимая должность начальника финансово-экономического отдела – главного бухгалтера УФССП России по Псковской области, создавала и согласовывала заявки на получение средств в размере 30–150 тысяч рублей под предлогом выдачи премий сотрудникам ведомства и покупки материальных ценностей. Затем выделенные деньги злоумышленница присваивала себе. В общей сложности бухгалтеру удалось украсть 646 тысяч рублей. Во время расследования фигурантка полностью возместила причиненный УФССП России по Псковской области материальный ущерб.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. В прокуратуре региона уточнили, что экс-главбуху грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












30 января 2025

Четыре дела о жестоком обращении с животными возбудили в Псковской области за 2024 год
30 января 2025

Тело женщины обнаружили в канаве на окраине Дно
29 января 2025

Жителя Псковской области осудили за попытку кражи более 220 килограммов рельсов
29 января 2025

В Псковском районе пьяный водитель оказался зажат в опрокинувшемся автомобиле
29 января 2025

Облил жидкостью и кинул горящую бумажку: в Псковской области несовершеннолетний предстанет перед судом за убийство
29 января 2025

Более 2,5 млн рублей лишились псковичи из-за телефонных мошенников
29 января 2025

Пенсионер пропал в Пыталовском округе
29 января 2025

Водитель «Нивы» сбил велосипедиста на пешеходном переходе в Великих Луках

© 2001-2025 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...