Главного бухгалтера псковских приставов будут судить за присвоение 646 тысяч рублей

16:50, 30 января 2025, ПАИ

Бывший главный бухгалтер УФССП России по Псковской области предстанет перед судом за присвоение 646 тысяч рублей. Об этом ПАИ сообщили в СУ СК РФ по Псковской области.

Женщина обвиняется в совершении 12 преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения). Уголовные дела о совершенных преступлениях были возбуждены по материалам регионального управления ФСБ России и ОСБ УФССП России по Псковской области.

По версии следствия, с сентября 2023 по май 2024 года обвиняемая, занимая должность начальника финансово-экономического отдела – главного бухгалтера УФССП России по Псковской области, создавала и согласовывала заявки на получение средств в размере 30–150 тысяч рублей под предлогом выдачи премий сотрудникам ведомства и покупки материальных ценностей. Затем выделенные деньги злоумышленница присваивала себе. В общей сложности бухгалтеру удалось украсть 646 тысяч рублей. Во время расследования фигурантка полностью возместила причиненный УФССП России по Псковской области материальный ущерб.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. В прокуратуре региона уточнили, что экс-главбуху грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.