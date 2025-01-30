Главного бухгалтера псковских приставов будут судить за присвоение 646 тысяч рублей
Бывший главный бухгалтер УФССП России по Псковской области предстанет перед судом за присвоение 646 тысяч рублей. Об этом ПАИ сообщили в СУ СК РФ по Псковской области.
Женщина обвиняется в совершении 12 преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения). Уголовные дела о совершенных преступлениях были возбуждены по материалам регионального управления ФСБ России и ОСБ УФССП России по Псковской области.
По версии следствия, с сентября 2023 по май 2024 года обвиняемая, занимая должность начальника финансово-экономического отдела – главного бухгалтера УФССП России по Псковской области, создавала и согласовывала заявки на получение средств в размере 30–150 тысяч рублей под предлогом выдачи премий сотрудникам ведомства и покупки материальных ценностей. Затем выделенные деньги злоумышленница присваивала себе. В общей сложности бухгалтеру удалось украсть 646 тысяч рублей. Во время расследования фигурантка полностью возместила причиненный УФССП России по Псковской области материальный ущерб.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. В прокуратуре региона уточнили, что экс-главбуху грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.
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