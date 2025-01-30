Подшивку «Псковской правды» за победный 1945 год полностью оцифровали

18:52, 30 января 2025, ПАИ

Полностью завершена оцифровка газеты «Псковская правда» за победный 1945 год, сообщили ПАИ в Псковской областной универсальной научной библиотеке.

«Непростая работа со старыми подшивками была выполнена очень быстро. Первые газетные листы были отсканированы в январе 2025 года. Теперь в полном тексте онлайн доступны все 237 номеров разной степени сохранности», – пояснили сотрудники учреждения.

Ранее сообщалась, что подшивку «Псковской правды» за 1945 год оцифруют к 80-летию Победы.

Все оцифрованные номера будут в открытом доступе на краеведческом портале.