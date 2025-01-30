Подшивку «Псковской правды» за победный 1945 год полностью оцифровали
Полностью завершена оцифровка газеты «Псковская правда» за победный 1945 год, сообщили ПАИ в Псковской областной универсальной научной библиотеке.
«Непростая работа со старыми подшивками была выполнена очень быстро. Первые газетные листы были отсканированы в январе 2025 года. Теперь в полном тексте онлайн доступны все 237 номеров разной степени сохранности», – пояснили сотрудники учреждения.
Ранее сообщалась, что подшивку «Псковской правды» за 1945 год оцифруют к 80-летию Победы.
Все оцифрованные номера будут в открытом доступе на краеведческом портале.
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