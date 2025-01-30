Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Подшивку «Псковской правды» за победный 1945 год полностью оцифровали

Полностью завершена оцифровка газеты «Псковская правда» за победный 1945 год, сообщили ПАИ в Псковской областной универсальной научной библиотеке.

Газета «Псковская правда»

«Непростая работа со старыми подшивками была выполнена очень быстро. Первые газетные листы были отсканированы в январе 2025 года. Теперь в полном тексте онлайн доступны все 237 номеров разной степени сохранности», – пояснили сотрудники учреждения.

Ранее сообщалась, что подшивку «Псковской правды» за 1945 год оцифруют к 80-летию Победы.

Все оцифрованные номера будут в открытом доступе на краеведческом портале.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












30 января 2025

Пожарные учения прошли в Псковском музее-заповеднике
30 января 2025

Место появления тепличного комплекса для выращивания елей и сосен в Псковской области находится в стадии проработки
30 января 2025

95-летие отмечает ветеран Великой Отечественной войны Нина Степанова из Островского района
30 января 2025

Первые заявки на догазификацию подали в Пушкинских Горах
30 января 2025

Наталья Исакова: Места в Псковском госархиве ещё точно хватит на 15 лет
30 января 2025

Подшивку «Псковской правды» за победный 1945 год полностью оцифровали
30 января 2025

В Пскове продолжается капремонт патологоанатомического отделения псковского филиала ПОКБ
30 января 2025

Умение руководства ПсковГУ пользоваться бюджетными инструментами для развития вуза отметил Александр Котов

© 2001-2025 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...