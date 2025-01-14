Подшивку «Псковской правды» за 1945 год оцифруют к 80-летию Победы

11:32, 14 января 2025, ПАИ

Подшивку газеты «Псковская правда» за 1945 год оцифруют к 80-летию Победы. Об этом ПАИ сообщили в Псковской областной универсальной научной библиотеке.

В годовой подшивке 248 номеров, в том числе за 9 мая 1945 года. Его уже можно полистать здесь.

«Нам надо подготовить документ к оцифровке, – рассказала заведующая отделом хранения основного фонда Лариса Лемешко. – Газетный блок осторожно разошьем, почистим. После оцифровки, учитывая, что газетная бумага очень хрупкая, предстоит большая работа по восстановлению документа. У нас уже есть некоторый опыт, а в сложных и спорных случаях будем обращаться к коллегам из Российской государственной библиотеки и Российской национальной библиотеки».

Весь 1945 год прошёл под знаком Победы. С этим событием была связана практически каждая новость – и общественно-политическая, и экономическая, и культурная. В газету в том числе попала речь маршала Жукова на Параде Победы 24 июня 1945 года, репортаж с парада и информация о его участниках.

За несколько месяцев до Победы газета сообщала о том, как в Псковской области налаживается мирная жизнь, – о борьбе овощеводов за урожай, о решении коммунальных проблем, о возобновлении работы школ, кинотеатра, библиотек. В одном из номеров был опубликован Государственный план развития животноводства на 1945 год. Псковские новости чередовались со сводками с фронта.

Отдельная тема для исследования – карикатуры, опубликованные в «Псковской правде» в победный год. Они поднимали дух читателей и помогали смотреть на проблемы с юмором.

Все оцифрованные номера будут в открытом доступе на краеведческом портале.