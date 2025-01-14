Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Подшивку «Псковской правды» за 1945 год оцифруют к 80-летию Победы

Подшивку газеты «Псковская правда» за 1945 год оцифруют к 80-летию Победы. Об этом ПАИ сообщили в Псковской областной универсальной научной библиотеке.

В годовой подшивке 248 номеров, в том числе за 9 мая 1945 года. Его уже можно полистать здесь.

Фото предоставлено библиотекой

«Нам надо подготовить документ к оцифровке, – рассказала заведующая отделом хранения основного фонда Лариса Лемешко. – Газетный блок осторожно разошьем, почистим. После оцифровки, учитывая, что газетная бумага очень хрупкая, предстоит большая работа по восстановлению документа. У нас уже есть некоторый опыт, а в сложных и спорных случаях будем обращаться к коллегам из Российской государственной библиотеки и Российской национальной библиотеки».

Фото предоставлено библиотекой

Весь 1945 год прошёл под знаком Победы. С этим событием была связана практически каждая новость – и общественно-политическая, и экономическая, и культурная. В газету в том числе попала речь маршала Жукова на Параде Победы 24 июня 1945 года, репортаж с парада и информация о его участниках.

Фото предоставлено библиотекой

За несколько месяцев до Победы газета сообщала о том, как в Псковской области налаживается мирная жизнь, – о борьбе овощеводов за урожай, о решении коммунальных проблем, о возобновлении работы школ, кинотеатра, библиотек. В одном из номеров был опубликован Государственный план развития животноводства на 1945 год. Псковские новости чередовались со сводками с фронта.

Отдельная тема для исследования – карикатуры, опубликованные в «Псковской правде» в победный год. Они поднимали дух читателей и помогали смотреть на проблемы с юмором.

Все оцифрованные номера будут в открытом доступе на краеведческом портале.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












14 января 2025

Собственникам жилья рассказали о новых штрафах
14 января 2025

Символичность прибытия «Поезда Победы» в Псковскую область отметил Михаил Ведерников
14 января 2025

Молодёжный центр Пскова приглашает на праздничные мероприятия ко Дню студента
14 января 2025

Более 20% псковичей признают карьерные успехи своего партнёра
14 января 2025

Михаил Ведерников посетил «Поезд Победы» в Пскове
14 января 2025

«Поезд Победы» прибыл в Псков
14 января 2025

Метели со снегопадами и морозы будут сменять друг друга на Северо-Западе
14 января 2025

Подшивку «Псковской правды» за 1945 год оцифруют к 80-летию Победы

© 2001-2025 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...