Наталья Исакова: Места в Псковском госархиве ещё точно хватит на 15 лет

18:57, 30 января 2025, ПАИ

Места в Государственном архиве Псковской области ещё точно хватит на 15 лет, заявила руководитель учреждения Наталья Исакова в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«У нас каждый год порядка 15 тысяч дел поступает на хранение в архив. Это достаточно много. В 1999 году архиву передали в собственность здание, которое было построено для псковскую ГТС. И буквально ещё в конце прошлого года при поддержке правительства области и губернатора Михаила Юрьевича Ведерникова мы приобрели небольшую пристройку к этому зданию», – отметила она.

В связи с этим хранилище в архиве увеличилось, подчеркнула Наталья Исакова.

«И вот я оценила – резерв у нас лет на 15. Места для хранения документов хватит. Не все архивы могут себе такое позволить, так что у нас достаточно хорошие условия», – заверила гостья эфира.