До пяти лет лишения свободы грозит псковичу, похитившему велосипед
Заместитель прокурора Пскова утвердил обвинительное заключение в отношении псковича, обвиняемого в краже согласно пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ (тайное хищение чужого имущества, совершённое с причинением значительного ущерба гражданину). Об этом ПАИ сообщили в городской прокуратуре.
Установлено, что пскович зашёл в подъезд многоквартирного дома, чтобы погреться. Обнаружив на лестничной площадке не пристёгнутый ребёнком велосипед, решил его похитить.
Мужчина отвёз велосипед по месту своего жительства с целью последующего использования. Потерпевшей нанесён значительный материальный ущерб.
Уголовное дело направлено в Псковский городской суд для рассмотрения по существу.
Санкция пункта «в» части 2 статьи 158 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет с возможностью применения дополнительных видов наказания.
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