До пяти лет лишения свободы грозит псковичу, похитившему велосипед

20:00, 30 января 2025, ПАИ

Заместитель прокурора Пскова утвердил обвинительное заключение в отношении псковича, обвиняемого в краже согласно пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ (тайное хищение чужого имущества, совершённое с причинением значительного ущерба гражданину). Об этом ПАИ сообщили в городской прокуратуре.

Установлено, что пскович зашёл в подъезд многоквартирного дома, чтобы погреться. Обнаружив на лестничной площадке не пристёгнутый ребёнком велосипед, решил его похитить.

Мужчина отвёз велосипед по месту своего жительства с целью последующего использования. Потерпевшей нанесён значительный материальный ущерб.

Уголовное дело направлено в Псковский городской суд для рассмотрения по существу.

Санкция пункта «в» части 2 статьи 158 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет с возможностью применения дополнительных видов наказания.