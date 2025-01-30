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Общество

Проект создания центра обработки данных «Цифра» в Псковском районе поддержал наблюдательный совет ОЭЗ «Моглино»

Планы развития производственных площадок представили потенциальные резиденты особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Моглино» в ходе рабочей встречи, которая прошла на двух площадках – в представительстве региона при Правительстве РФ в Москве и в правительстве Псковской области – сегодня, 30 января. Наблюдательный совет «Моглино» под председательством губернатора Псковской области Михаила Ведерникова поддержал реализацию проекта создания центра обработки данных «Цифра» в Псковском районе, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Инвестор выразил намерение построить на территории «Моглино» центр обработки данных «Цифра». В 33 модулях планируется разместить более пяти тысяч серверов.

«Концепция состоит в том, чтобы создать промышленно ориентированное предприятие, отвечающее заданным стандартам безопасности и производительности. Предполагается, что центр будет состоять из трёх строений: два из них – двухэтажные производственные корпуса, третье здание – административный корпус, центр управления, склад, лаборатория. Работа центра запланирована в круглосуточном режиме», – отметил представитель компании ООО «Ареал-Инвест».

Услуги будут предназначены для крупных корпоративных клиентов. Среди потенциальных поставщиков оборудования для оснащения центра есть и псковские производители. Объём инвестиций составит около 300 миллионов рублей.

Количество создаваемых рабочих мест при реализации планов – до 30 человек. «Планируется запуск проекта за один год. Ведутся проектные работы, концепция создана. Как только мы получим все разрешения, готовы выходить на площадку», – отметил инвестор.

Ранее сообщалось, что завод по производству и переработке пищевых ингредиентов планируют запустить в Пскове.

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