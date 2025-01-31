5 февраля в Великих Луках проверят исправность сирен

10:41, 31 января 2025, ПАИ

5 февраля с 8:00 до 13:00 в Великих Луках пройдёт ежемесячная проверка работоспособности систем оповещения гражданской обороны, сообщается в официальном телеграм-канале Псковской области.

В эти часы горожане неоднократно будут слышать сигналы электросирен и сиренно-речевых установок. Великолучан просят не беспокоиться. Проверка плановая.