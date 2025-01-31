5 февраля в Великих Луках проверят исправность сирен
5 февраля с 8:00 до 13:00 в Великих Луках пройдёт ежемесячная проверка работоспособности систем оповещения гражданской обороны, сообщается в официальном телеграм-канале Псковской области.
В эти часы горожане неоднократно будут слышать сигналы электросирен и сиренно-речевых установок. Великолучан просят не беспокоиться. Проверка плановая.
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