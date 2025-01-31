Более 56 тысяч домов и квартир проинспектировали псковские газовики
Инвентаризацию газового оборудования более 56 тысяч домов и квартир провели специалисты компании «Газпром межрегионгаз Псков» в течение 2024 года, сообщили ПАИ в пресс-службе компании.
Контролёры проводили сверку состава установленного газового оборудования, сверку отапливаемой площади и количества проживающих, проверяли работоспособность приборов учёта газа, снимали контрольные показания счётчиков газа, выявляли несанкционированные подключения к системе газоснабжения.
В ходе проверок выявлено семь фактов нарушений пломб на резьбовых соединениях счётчиков газа с системой газоснабжения. Обнаружено 56 несанкционированных подключений к системе газоснабжения ранее отключённого газового оборудования.
По результатам выявленных нарушений произведены начисления в размере около 1,4 млн рублей.
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