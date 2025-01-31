Новый выпуск программы «Внимание, дети!» будет посвящён умению разговаривать с детьми
Очередной выпуск авторской программы уполномоченного по правам ребенка в Псковской области Наталии Соколовой «Внимание, дети!» выйдет в эфир в пятницу в 12:30 на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.
В этот раз темой программы станет важность разговоров с детьми, умение выслушивать и помогать, а также как не сделать интернет окном в негативный мир.
Программа «Внимание, дети!» выходит в эфир «Серебряного дождя» еженедельно по пятницам в 12:30 мск. Кроме того, выпуски программы можно услышать в подкастах официальной группы ПАИ в соцсети «ВКонтакте».
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