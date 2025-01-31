Пешехода сбили на улице Ставского в Великих Луках
Автомобиль Mazda сбил пешехода у дома № 71/15 на улице Ставского в Великих Луках, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
Пешеходу оказывают помощь на месте, решается вопрос о его госпитализации.
На месте, помимо бригады скорой помощи, работают спасатели ПСО Великих Лук и сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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