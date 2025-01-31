Пешехода сбили на улице Ставского в Великих Луках

12:22, 31 января 2025, ПАИ

Автомобиль Mazda сбил пешехода у дома № 71/15 на улице Ставского в Великих Луках, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Пешеходу оказывают помощь на месте, решается вопрос о его госпитализации.

На месте, помимо бригады скорой помощи, работают спасатели ПСО Великих Лук и сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.