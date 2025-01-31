До +4 градусов, налипание снега на провода и дождь прогнозируют в Псковской области 1 февраля
Облачная погода ожидается в Псковской области 1 февраля, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС России со ссылкой на Псковский гидрометцентр.
Синоптики прогнозируют дождь и мокрый снег, местами будет налипание мокрого снега на провода.
Будет дуть южный и юго-западный ветер со скоростью от пяти до десяти метров в секунду. Температура воздуха по области в течение суток составит от 0 до +4 градусов. Атмосферное давление будет низким.
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