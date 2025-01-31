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Общество

Все долги по зарплате ликвидировали в Псковской области – Псковстат

Просроченная задолженность по зарплате в Псковской области по состоянию на 1 января 2025 года составила ноль рублей, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковстата.

Скриншот: пресс-служба Псковстата

Напомним, что в декабре прошлого года долг организаций перед сотрудниками, кроме субъектов малого предпринимательства, составлял 1,722 млн рублей, что на 11,2 %, или на 173 тысячи рублей больше, чем по состоянию на 1 ноября 2024 года.

Месяцами с наибольшими долгами работодателей перед своими подчинёнными в 2024 году стали июль и сентябрь – тогда бизнес задолжал работникам более чем 2,5 млн рублей.

Ранее сообщалось, что средняя предлагаемая зарплата в Псковской области на начало года составила 53,5 тысячи рублей, что на четыре тысячи рублей больше, чем в середине зимы прошлого года.

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