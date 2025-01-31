Об испытаниях военного времени рассказал псковичам участник Великой Отечественной войны Геннадий Василюк

20:59, 31 января 2025, ПАИ

На площадке Псковской областной универсальной библиотеки имени В. Я. Курбатова в рамках просветительского цикла «Памятные даты военной истории» регионального краеведческого центра участник Великой Отечественной войны Геннадий Василюк рассказал об испытаниях военного времени. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе учреждения культуры.

В мероприятии приняли участие псковские школьники, ветераны боевых действий, члены общественных организаций, работники культуры.

Геннадию Василюку было 13 лет, когда началась война. Он рассказал, какой трудной была жизнь в блокадном Ленинграде, как он стал сыном полка и попал на фронт. В составе батальона связи Геннадий Василюк прошёл всю войну. Был телеграфистом, работал на аппаратах СТ и Морзе. Освобождал Ленинградскую область и Карелию. Победу встретил на острове Сааремаа в Балтийском море. Награждён медалью за оборону Ленинграда, медалью «За отвагу», орденом Отечественной войны II степени. Сейчас ведёт активную патриотическую работу, часто встречаясь со школьниками и рассказывая им о войне.

"Вы должны знать о Великой Отечественной войне и той цене, которую заплатил наш народ за Победу", – обратился к ребятам Геннадий Иванович и посоветовал им как можно больше читать, быть деятельными и благодарными. А ещё признался, что испытания закалили не только его характер, но и здоровье. Сейчас ветерану 96 лет.

Геннадий Василюк подарил библиотеке книги Марка Твена и Аркадия Гайдара, сказав, что любил читать произведения этих писателей в детстве.

Продолжая разговор, заведующая отделом краеведческих проектов и проектов программ регионального краеведческого центра Ирина Легкова провела со школьниками интерактивную беседу об основных этапах и событиях блокады Ленинграда.