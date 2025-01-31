Фильм «Воздух» Германа-младшего получил главный приз премии «Золотой орёл»
Картина «Воздух» режиссёра Алексея Германа-младшего одержала победу в номинации «Лучший игровой фильм» на церемонии вручения премии «Золотой орёл». Торжественное мероприятие состоялось 31 января на киностудии «Мосфильм», пишут «Известия».
Победителя объявил народный артист РФ и режиссёр Сергей Безруков.
«Это достойное кино, достойная тема, достойная режиссёрская работа. «Орлу» для полёта необходим «Воздух», – подчеркнул он.
Помимо «Воздуха», в финал премии также вышли фильмы «Сто лет тому вперёд» Александра Андрющенко, «Любовь Советского Союза» Никиты Высоцкого, Ильи Лебедева и Дмитрия Иосифова, «Вечная зима» Николая Ларионова и «Смотри на меня!» Владимира Грамматикова.
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